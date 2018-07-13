المقاومة اليمنية تواصل هجومها على الحوثيين فى مناطق المغرس والسويق

عدن أ ش أ

واصلت ألوية العمالقة والمقاومة التهامية اليمنية هجماتها على الحوثيين، الخميس، فى مناطق المغرس والسويق جنوبى التحيتا لمحاولة تطهيرها وفتح الخط الرابط بين مدينة التحيتا والخط الساحلى .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " عن مصادر ميدانية أن ألوية العمالقة دفعت، الخميس، بقوات إضافية إلى منطقة الجبلية للضغط ومحاصرة الحوثيين فى السويق والمغرس .

وفى سياق ذى صلة تمكنت ألوية العمالقة من تحرير قرية نوبة عياش الواقعة بين مديرية زبيد والتحيتا وعلى الخط الاسفلتى الرابط بينهما ، كما شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات حوثية فى عدة مناطق بالساحل الغربى وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح، يذكر أن مليشيا الحوثى تكبدت خلال الساعات الماضية أكثر من عشرة قتلى وعدد من الجرحى فى التحيتا .

ومن ناحية أخرى ، أعلنت ألوية العمالقة المشاركة فى عمليات تحرير الساحل الغربى وانضمام ما يقارب من 7000 مقاتل من أبناء تهامة إلى صفوفها .

وذكر بيان صحفى صادر عن المركز الإعلامى لألوية العمالقة أن الآلاف من أبناء تهامة أعلنوا انضمامهم للمشاركة فى عمليات تحرير الساحل الغربى وإن عددا من قوات المقاومة التهامية تشارك ضمن قوات الوية العمالقة فى عمليات تحرير الساحل الغربى .

وأضاف المركز أن لواء الحديدة أعلن اليوم انضمامه إلى ألوية العمالقة التى يقودها عبد الرحمن أبو زرعة المحرمى وسمى باللواء التاسع عمالقة بقيادة يحيى الوحش ، وأن مقاومة الزرانيق من أبناء تهامة هى الاخرى أعلنت انضمامها إلى ألوية العمالقة وبصدد تشكيل لواء ضمن ألوية العمالقة، إضافة إلى اللواء الثانى عمالقة الذى يخوض معارك تحرير حيس وكذلك كتائب الشهيد حسن دوبلة .