المباحث تستجوب عاطلين سرقا 64 هاتفا من شركة بالأميرية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق سرقا 64 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب "، جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة من شركة توريدات أجهزة ، وينافش رجال المباحث المتهمين لبيان ارتكابهما وقائع سرقات أخرى .

كان تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من عصام .س.س.ح. 42 سنة صاحب شركة للتوريدات يفيد باكتشافه كسر باب الشركة خاصته وسرقة المحتويات المذكورة، وبالانتقال والفحص تبين وجود تلفيات بالباب الرئيسى بالشركة وخلع الكالون الخاص بها، وبإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات المحيطة بمحل الوقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من وليد .ع.م.ع. 36 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرها 2675 لسنة 2006م الموسكى " سرقة متجر" ، ومحمد.ج.م.ع. 31 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 6255 لسنة 2013 م الظاهر" مخدرات " .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفر أحدها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الثانى بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة تردده على الشركة لشراء بعض المستلزمات، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بداخل الشركة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عدد 2 مفك، 2 سنجة حديدية " ضبطت بإرشادهما " .

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق.