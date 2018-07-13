الكرملين: بوتين يلتقى الرئيس السودانى فى موسكو قبل نهائى كأس العالم

(رويترز)

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع الرئيس السودانى عمر البشير فى موسكو قبل نهائى كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.



وذكرت وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن الرئيس السودانى سيشهد على هامش الزيارة ختام نهائيات كأس العالم، إلى جانب 25 من رؤساء الدول تلبية لدعوة الرئيس بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات بين الرئيسين البشير وبوتين ستركز على العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية. بجانب تعزيز التعاون المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار خاصة فى المجالات الزراعية والطاقة الطاقة، إضافة إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية الذى يتم بدعم روسى .