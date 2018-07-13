"القوى العاملة": تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات لعمالة مصرية بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات العاملة بالمملكة وديا لعدد من العمالة المصرية بلغت مستحقاتهم 870 ألفا و617 ريالا سعوديا تم صرفها، أى ما يعادل 4 ملايين و135 ألفا و433 جنيها مصريا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشاكل العاملين بالمملكة، والعمل على حلها بالطرق الودية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان" إنه تلقى تقريرا عاجلا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبه، أكد فيه أن المكتب قام خلال النصف الأول من العام الجارى بالتدخل الودى لحل المشاكل العمالية لدى الشركات العاملة بالمملكة مع العمالة المصرية، ونجح المكتب فى الحصول على مستحقات مالية لعمالة مصرية تم صرفها فعلا، وبلغت ثمانمائة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا سعوديا، أى ما يعادل أربعة مليون ومائة وخمسة وثلاثون الفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها مصريا.