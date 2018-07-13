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القوات اليمنية تصادر أسلحة للحوثيين فى الحديدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:32 ص
القوات اليمنية تصادر أسلحة للحوثيين فى الحديدة الحديدة
أ ش أ
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صادرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الجمعة، أسلحة تركتها ميليشيات الحوثى الانقلابية بعد هروبها من ساحات المعارك فى مدينة الحديدة غربى اليمن.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن القوات اليمنية المشتركة، عثرت على أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتى التحيتا وزبيد فى محافظة الحديدة على الساحل الغربى لليمن.

وأضافت أن ، الميليشيات الحوثية زرعت ألغاما على الطريق العام فى مدينة التحيتا، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام، وتطهير المناطق التى انسحب منها المتمردون.

يذكر أن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن استهدفت -أمس- منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية فى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

 

 

 


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