القبض على مصمم أثاث للنصب على مدير شركة استثمارات عقارية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، من القبض على مصمم أثاثات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب على مدير شركة استثمارات عقارية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من المحامى "ع م ا" 35 سنة، وكيلاً عن مدير عام شركة استثمارات عقارية ومقاولات عمومية، الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه، ضد كلاً من "م ع ع" 55 سنة، مصمم أثاثات مقيم الشيخ زايد محافظة الجيزة، المحكوم عليه فى عدد 3 قضايا " تبديد " منهم القضية 1591/2017 جنح قسم الزيتون بأمن الجيزة، غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور، و"أ ع م" - محام " هارب "، وذلك لقيامهما بالنصب والإحتيال على موكله، والاستيلاء منه على مبلغ 150000 جنيه، عقب إيهامه بقدرتهما على إنهاء إجراءات رفع فئة تصنيف الشركة المملوكة لموكله من التصنيف السابع إلى الأول، بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، بأن المتهمين قاما بتقديم بطاقة عضوية منسوب صدورها للإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للمذكور مالك الشركة " مزورة "، تفيد أنه تم رفع تصنيف الشركة إلى المستوى الأول، وإيهامه بأن لديهما مكتب استشارات قانونية بمحافظة القاهرة، وتحصلا منه على كافة الأوراق والمُستندات الخاصة بالشركة، وقاما بإبرام عقد اتفاق يضمن الالتزام بوعدهما المزعوم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول، وبحوزته دفتر شيكات خاص بالمتهم المضبوط، وعدد 3 إيصالات سداد رسوم مالية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مُقلد منسوب صدوره لوزارة المالية، ومُستند مُصطنع منسوب صدوره لرئاسة مجلس الوزراء " الأمانة العامة "، ممهور بخاتم الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مقلد ومنسوب لأمين عام مجلس الوزراء.

كٌلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر رقم 8873/2018 إداري قسم شرطة أول المنتزه.