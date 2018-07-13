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الصحة: 3 وفيات و19 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:53 م
الصحة: 3 وفيات و19 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 3 مواطنين واصابة 19 أخرين فى حادث إنقلاب أتوبيس على طريق القطامية - العين السخنه عند الكيلو 13، محافظة السويس.
 
وأضافت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 15 سيارة اسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين والوفيات إلى مستشفيى السويس العام والسويس للتأمين الصحى.
 
وأشارت الوزارة إلى أن 13 من حالات الاصابة تلقت العلاج اللازم بالمستشفيات وخرجوا خروج تحسن، بينما تبقى 6 حالات لتلقى العلاج وحالتهم الصحية مستقرة، فيما تراوحت الاصابات ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلى بالبطن.
 

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الصحة

حادث

العين السخنة




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