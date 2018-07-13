الشرطة البريطانية ترفع الطوق الأمنى عن منطقة فى سالزبري

(رويترز)

قالت الشرطة البريطانية، إنها رفعت طوقا أمنيا كانت قد فرضته فى مدينة سالزبرى فى انجلترا بعد مخاوف دامت لفترة قصيرة من تعرض شخص آخر للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذى استخدم ضد الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته.

وقالت شرطة سالزبرى على صفحتها على فيسبوك "تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى الموقع الساعة 6:20 هذا المساء بعد مخاوف ثارت بشأن سلامة رجل فى الثلاثينات من عمره".

وأضافت الشرطة: "يمكننا الآن أن نؤكد عدم وجود ما يستدعى القلق لا على صحته ولا بالنسبة للعامة".