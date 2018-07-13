الرئيس العراقى يدعو المتظاهرين فى البصرة إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس

بغداد أ ش أ

طالب الرئيس العراقى فؤاد معصوم، المتظاهرين فى البصرة، بتغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالممتلكات الحكومية ومقرات الشركات النفطية.

ودعا معصوم - فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" الخميس - الحكومة المحلية فى المحافظة والحكومة الاتحادية للعمل الجاد والفورى للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

ورحب الرئيس العراقى باتخاذ الحكومة الاتحادية جملة قرارات عاجلة لاحتواء هذه الأزمة وبتشكيلها لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع فى المحافظة، مؤكدًا دعمه المباشر لوزارة النفط بتنفيذ إعلانها الالتزام بتوفير 10 آلاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة فى أقرب وقت.

وخرجت فى غضون الأيام الماضية العديد من التظاهرات فى مناطق متفرقة من واسط والبصرة، وفى إحدى تلك التظاهرات بالبصرة قتل شاب وأصيب ثلاثة بجروح، مما أثار موجة من الغضب الشعبى فى ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفى محاولة لتهدئة الموقف أعلنت الحكومة التحقيق فى الحادث.