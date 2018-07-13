الرئيس الأمريكى: نخصص 2% من ناتجنا القومى لزيادة الإنفاق الدفاعى

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه عقد مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مباحثات لتعزيز الروابط الثنائية، مشيرا إلى السعى لإقرار الحرية والعدالة فى العالم.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة وزراء بريطانيا فى لندن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص 2% من ناتج الدخل القومى لها لزيادة حجم الإنفاق الدفاعى، وتابع: "لقاءنا اليوم برئيس وزراء بريطانيا لمناقشة أولوياتنا فى منع الأسلحة النووية، ونطلب من رئيسة الوزراء أن تستمر فى الضغط على إيران، واتفقت معها على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا".

وأوضح الرئيس الأمريكى، أنه يتعين على الدول الداعمة للإرهاب، أن تتوقف عن سياساتها فورا، مبينا أن أمن الحدود أمن قومى وتعمل الولايات المتحدث على إقرار قانون حماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.

وتوقع ترامب توقيع اتفاقيات مشتركة مع بريطانيا الفترة المقبلة، مضيفًا فى السياق ذاته، أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقاءه عن الأوضاع فى سوريا وأوكرانيا وبحث التصدى لانتشار السلاح النووى.