video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى: نخصص 2% من ناتجنا القومى لزيادة الإنفاق الدفاعى

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:23 م
الرئيس الأمريكى: نخصص 2% من ناتجنا القومى لزيادة الإنفاق الدفاعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه عقد مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مباحثات لتعزيز الروابط الثنائية، مشيرا إلى السعى لإقرار الحرية والعدالة فى العالم.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة وزراء بريطانيا فى لندن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص 2% من ناتج الدخل القومى لها لزيادة حجم الإنفاق الدفاعى، وتابع: "لقاءنا اليوم برئيس وزراء بريطانيا لمناقشة أولوياتنا فى منع الأسلحة النووية، ونطلب من رئيسة الوزراء أن تستمر فى الضغط على إيران، واتفقت معها على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا".

وأوضح الرئيس الأمريكى، أنه يتعين على الدول الداعمة للإرهاب، أن تتوقف عن سياساتها فورا، مبينا أن أمن الحدود أمن قومى وتعمل الولايات المتحدث على إقرار قانون حماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.

وتوقع ترامب توقيع اتفاقيات مشتركة مع بريطانيا الفترة المقبلة، مضيفًا فى السياق ذاته، أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقاءه عن الأوضاع فى سوريا وأوكرانيا وبحث التصدى لانتشار السلاح النووى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى: ناقشت مع ترامب ما يمكنه فعله بخصوص إيران

ترامب

تيريزا ماى

امريكا

بريطانيا

العلاقات بين بريطانيا وامريكا




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة