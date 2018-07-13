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الجمعة، 13 يوليه 2018 11:29 م
خالد صلاح
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التنبيه على تجار دمياط بوضع صناديق القمامة أمام محلاتهم

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:09 م
التنبيه على تجار دمياط بوضع صناديق القمامة أمام محلاتهم التنية على أصحاب المحال التجارية
دمياط معتز الشربينى
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نبهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة المحاسب رجب معيزة، على أصحاب المحلات التجارية بطريق السنانية الحى السادس، بوضع صناديق القمامة أمام محلاتهم بمشاركة النائب ياقوت ورد، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس الحى السادس، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين فى حال عدم الالتزام بالقرار، وذلك بناء على قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط رقم 860 لسنة 2015.
 
ومر المحاسب رجب معيزة رئيس مركز ومدينة دمياط، على قرى البصارطة والسيالة والعنانية، لمتابعة انتظام العمل بالوحدات القروية، والوقوف على حالة النظافة، إذ أكد على رؤساء القرى بتحسين المستوى فى بعض المناطق، وتكثيف أعمال النظافة، والتواصل الدائم مع المواطنين فى الشارع لبحث وحل مشكلاتهم.
 
 كلف محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المصالح الحكومية بالمحافظة، بمتابعة الشكاوى والتساؤلات المطروحة من المواطنين، وكذلك الشكاوى الواردة على صفحات الفيس بوك الخاصة بكل جهة، مؤكدا أهمية تحويلها للمختصين بالجهات المعنية، وإعداد رد واضح فى هذا الشأن.
 
 وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العمل فى مختلف القطاعات الحكومية، وتذليل الصعاب لتحقيق مصلحة المواطن .
 
متابعة رئيس مركز ومدينة دمياط
متابعة رئيس مركز ومدينة دمياط

التنية على أصحاب المحال التجارية
التنبيه على أصحاب المحال التجارية
 

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