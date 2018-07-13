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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:56 م
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التحفظ على 5 أطنان منتجات جيلى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:38 م
التحفظ على 5 أطنان منتجات جيلى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية جانب من المضبوطات
القليوبية - نيفين طه
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شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، برئاسة رجب عبد الرازق رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ مدير المديرية، حملة مكبرة، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، حيث تم التحفظ على 5 أطنان منتجات فاسدة بمصنع لإنتاج الجيلى بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، عبارة عن 1560 كرتونة فرفش جيلى، وزن الكرتونة 2.880 كيلو، و7 عبوات لون صناعى فراولة وزن العبوة 400 جرام، و9 عبوات لون صناعى تفاح وزن العبوة 400 جرام، و10 عبوات لون صناعى مانجو وزن العبوة 400 جرام، يستخدم ألوان صناعية مجهولة المصدر، ويتم تصنيع المنتج بمنشأة غير مرخصة، وبها خطر داهم، كما تأكدت الحملة أن العاملين بالمصنع لا يحملون شهادات صحية.
 
وعلى الفور قررت الأجهزة التنفيذية مصادرة المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وشدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومديرى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، للتأكد من صلاحية المنتج المعروض، وعدم استغلال المواطنين والحفاظ على صحتهم.
 
 
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