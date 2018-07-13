التحالف العربى: مستمرون فى منح التصاريح للسفن بالموانىء اليمنية

أكد التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن استمرار تقديم كافة التسهيلات و إصدار التصاريح للسفن المتوجهة للموانىء اليمنية وهناك 17 سفينة بموانىء اليمن ، وأشار إلى تواجد 3 سفن بميناء الحديدة و3 سفن بانتظار الدخول .
ومن جانب آخر أكد التحالف ، أن المليشيا الحوثية تُعطل دخول السفينة ماريا التى تحمل المشتقات النفطيه لميناء الحديده منذ اسبوعين.
وأشار إلى وجود سفينه واحدة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها.
وكان التحالف العربى، قد أصدر مؤخرا 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية وذلك فى إطار حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للسفن التى تحمل مواد إغاثية للشعب اليمنى.
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