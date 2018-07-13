التحالف العربى: مستمرون فى منح التصاريح للسفن بالموانىء اليمنية

أكد التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن استمرار تقديم كافة التسهيلات و إصدار التصاريح للسفن المتوجهة للموانىء اليمنية وهناك 17 سفينة بموانىء اليمن ، وأشار إلى تواجد 3 سفن بميناء الحديدة و3 سفن بانتظار الدخول .

ومن جانب آخر أكد التحالف ، أن المليشيا الحوثية تُعطل دخول السفينة ماريا التى تحمل المشتقات النفطيه لميناء الحديده منذ اسبوعين.

وأشار إلى وجود سفينه واحدة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها.