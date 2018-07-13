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التحالف العربى: مستمرون فى منح التصاريح للسفن بالموانىء اليمنية

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:58 م
التحالف العربى: مستمرون فى منح التصاريح للسفن بالموانىء اليمنية المتحدث باسم التحالف العربى
كتبت - إيمان حنا
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أكد التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن استمرار تقديم كافة التسهيلات و إصدار التصاريح للسفن المتوجهة للموانىء اليمنية وهناك 17 سفينة بموانىء اليمن ،  وأشار إلى تواجد 3 سفن بميناء الحديدة و3 سفن بانتظار الدخول .
 
ومن جانب آخر أكد التحالف ، أن المليشيا الحوثية تُعطل دخول السفينة ماريا التى تحمل المشتقات النفطيه لميناء الحديده منذ اسبوعين. 
 
وأشار إلى وجود سفينه واحدة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها.
 

وكان التحالف العربى، قد أصدر مؤخرا  5 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية وذلك فى إطار حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للسفن التى تحمل مواد إغاثية للشعب اليمنى.

 
 
 
 

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