الأحد المقبل.. افتتاح مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف

فريق المحافظات

يفتتح صباح الأحد المقبل ، الدكتور جمال الدين علي ابو المجد رئيس جامعة المنيا واللواء عصام البديوي محافظ المنيا والدكتور فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمركية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية USAID مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يستهدف طلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني وتنمية مهاراتهم التوظيفية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد ، أن المركز لن يقتصر دوره علي التدريب ولكن سينسق المركز مع مجتمع الشركات ورواد الأعمال لتوفير فرص للتدريب والتوظيف وبرامج التعليم التجريبي للطلاب، علاوة علي توفير فرص التواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة، مشيراً بأن المركز سيلعب دوراً فعالاً في الوصول إلي رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعم وتنمي قدرات الطلاب وتساعد علي بنائها لقيادة فرق العمل برؤية واضحة ومهارات الاستماع الإيجابي والتواصل الفعال والتفاوض الناجح والالتزام باخلاقيات العمل الصحيحة وآداب التعامل في الشركات بطريقة تتطابق مع توقعات أصحاب العمل.