اختيار طبيبين وإدارى بشمال سيناء ضمن بعثة حج الصحة المصرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اختيار اثنين من الأطباء بشمال سيناء وموظف بديوان المديرية ضمن بعثة الحج الرسمية لوزارة الصحة المصرية هذا العام.

واوضح البيان أن من تم اختيارهم هم : الدكتور مسعد زايد زيادة من مستشفى العريش العام، والدكتور وليد محمد جمعة من مستشفى بئر العبد، وخالد محمد سالم سيف من ديوان المديرية.

وقدم الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء التهنئة لمن تم اختيارهم من بين المتقدمين.

على جانب آخر، انطلقت فعاليات ترفيهية ورياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على شاطئ العريش .

وقال ناصر العزازى منسق تنظيم الفعالية انطلقلت على شاطئ العريش فى المناطق الأشد ازدحاما على امتداد الشاطئ، بمشاركة وحضور قيادات الشباب والرياضة ورموز شبابية وتتضمن العاب وفقرات فنية وعروض رياضية منوعة.

وأضاف نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن مجلس المدينة بالتعاون مع الشباب والرياضة اطلق ظهر اليوم فعالية يوم ترفيهى على شاطئ الرواق قبالة المدينة، أنه تم توفير وسائل نقل من وسط مدينة بئر العبد لنقل الاهالى وتوصيلهم للشاطئ.