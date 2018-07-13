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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
خالد صلاح
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اتفاق أمريكى كورى جنوبى على تعاون عسكرى وأمنى "تكاملى" بين البلدين

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:17 م
اتفاق أمريكى كورى جنوبى على تعاون عسكرى وأمنى "تكاملى" بين البلدين رئيس كوريا الجنوبية
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع سونج يونج-مو اتفق، اليوم الجمعة، مع وزير البحرية الأمريكى ريتشارد سبنسر على تدعيم المزيد من أواصر الشراكة ذات الطابع التكاملى بين بلديهما، وسط الجهود الجارية لإرساء السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن سونج وسبنسر أجريا محادثات فى العاصمة الكورية الجنوبية سول، على خلفية الجهود المشتركة الساعية لنزع السلاح النووى وإرساء السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى التعاون بين أسطولى بلديهما.
 

وأضافت الدفاع الكورية الجنوبية - فى بيان صحفى - " ارتأى الوزيران أن التعاون الوثيق بين أسطولى وقوات مشاة بحرية البلدين أمر أسهم بصورة كبيرة فى تطوير تحالف وطيد بين البلدين وتعزيز أمنهما".
وجاء فى البيان أيضا: "تماشيا مع الوضع الأمنى المتغير، اتفق الوزيران على توثيق التعاون بين بلديهما من أجل مواصلة تنمية الشراكة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بصورة تكاملية". 
وأتت هذه المحادثات عقب سلسلة من الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووى من الشطر الشمالي؛ بما فى ذلك: عقد قمتين بين الكوريتين فى شهرى أبريل ومايو، إلى جانب عقد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة الشهر الماضي.

 

 


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