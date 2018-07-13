اتحاد المحاسبين العرب يناقش غدًا تحديات المعايير الدولية للتقارير المالية

ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، غدًا السبت، يومًا علميًا لمناقشة بعض القضايا المهنية، تحت عنوان "تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية، للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة"، وذلك تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يشارك باليوم العلمى، متخصصين من قيادات المال والأعمال والاقتصاد من مختلف المنظمات والهيئات العربية، والخبراء المجازين فى المحاسبة والمراجعة من البلاد العربية، ورؤساء وممثلى المنظمات والهيئات المهنية العربية أعضاء الاتحاد.

وتأتى فعاليات اليوم العلمى، فى إطار الدور المهنى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.