video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا: غالبية النواب سيرفضون اتفاق التجارة الحرة الأوروبى – الكندى

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:54 م
إيطاليا: غالبية النواب سيرفضون اتفاق التجارة الحرة الأوروبى – الكندى رئيس الوزراء الإيطالى لويدجى دى مايو
ميلانو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالى لويدجى دى مايو الجمعة، أن غالبية النواب فى البرلمان الإيطالى سيرفضون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وكندا سيتا، مما يهدد بنسف الاتفاق برمته.

وقال دى مايو أمام أكبر اتحاد للمزارعين فى إيطاليا "ستُطرح سيتا قريبا على البرلمان للمصادقة عليها وسترفضها الغالبية"، وتابع نائب رئيس الوزراء "ستتم إقالة كل موظف حكومى إيطالى يدافع عن معاهدات رديئة".

وقال دى مايو، زعيم حركة "خمس نجوم" المشككة بالاتحاد الاوروبى "ان نكون هنا يعنى برأيى المطالبة ببعض السيادة المفيدة"، ويشغل كل من دى مايو وزعيم "حزب الرابطة" ماتيو سالفينى منصب نائب رئيس الحكومة الإيطالية.

وتابع دى مايو الذى يتولى كذلك منصب وزير التطوير الاقتصادى والعمل "يجب أن ندافع عن إيطاليا وعن اقتصادها"، وفى أكتوبر 2016 وقّعت بروكسل وأوتاوا اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وكندا، فى أوج موجة معاداة العولمة فى أوروبا.

ويلغى الاتفاق 98 % من الرسوم التجارية بين الاتحاد الأوروبى وكندا، ويحتاج الاتفاق إلى مصادقة برلمانات كافة دول الاتحاد الأوروبى ليدخل حيز التنفيذ.

ولطالما اعتبر معارضوه أنه يشكل خطرا على الصحة، والديموقراطية وسيادة القانون.

وفى 2017 احتج مزارعو إيطاليا على الاتفاق ودعوا الحكومة لإلغائه، مطالبين بوضع علامة "صنع فى إيطاليا" على منتجات مثل جبنة البارميزان.

فى المقابل يعتبر مؤيدو "سيتا" أن الاتفاق يشكل امتدادا لنظام التجارة العالمى الذى يواجه مخاطر السياسة الحمائية التى يدفع باتجاهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"باريزى" نجم إيطاليا ينضم لمبادرة اليوم السابع لتطوير صناعة الكرة

رئيس وزراء إيطاليا: الاستقرار فى ليبيا لا يخدم فقط مصلحة روما أو باريس

فرقاطة صواريخ صينية تقوم بـ "توقف فنى" لمدة 3 أيام فى إيطاليا

ايطاليا

اخبار ايطاليا

حركه خمس نجوم

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة