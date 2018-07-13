إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بزراعى البحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل و ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة كفر الدوار.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث إنقلاب سياره بالطريق الزراعى السريع، أمام قرية معمل القزاز اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السياره ملاكى غربية ملك "ج س ا" 50 سنة، مهندس زراعى ومقيم طنطا غربية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لانحرافها وانقلابها بمصرف مجاور للطريق .

أسفر الحادث، عن إصابة عدد 3 من مستقلى السيارة، تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتم عمل اللازم لهم وغادروها، تحرر المحضر اللازم جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.