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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:35 م
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إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها فى البحيرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:11 م
إصابة طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أصيبت طالبة بكسر بقاع الجمجمة إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها بمركز أبو المطامير فى البحيرة.
 
تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من المستشفى العام بوصول "ر.ر.ا" طالبة بالصف الثالث الثانوى، مقيمة شارع المحكمة بندر أبو المطامير، مصابة بجروح بالرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.
 
وبسؤال والدتها قررت أنه حال قيام ابنتها بنشر الملابس بشرفة شقتهم بالطابق الخامس اختل توازنها وسقطت أرضاً، ما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
 
تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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