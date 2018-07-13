إصابة سيدة وطفلتها بجروح بعد سقوط سيارتهما فى حفرة بزهراء المعادى

كتب على عبد الرحمن

تسلم محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، التقرير الطبى المبدئى للحالة الصحية لسيدة وطفلتها كانت قد سقطت بهم سيارتها الملاكى فى حفرة عمقها ٧ أمتار بمنطقة زهراء المعادى.

وكشف التقرير الطبى، أن الأم وتدعى "دينا.ن"، مصابة بعدة جروح وكدمات متفرقة فى أنحاء جسدها، كما أصيبت طفلتها "آمنة.م" ٣ سنوات، بكدمات متفرقة، وأكد التقرير استقرار الحالة الصحية للأم وطفلتها.

وكان أهالى منطقة زهراء المعادى، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين ، تمكنوا من إنقاذ سيدة وطفلها سقطت بهم سيارتها الملاكى داخل حفرة عميقة تبين أنها غرفة صرف صحى غير مغطاة ويبلغ عمقها ما يقرب من ٧ أمتار.

تم تحرير بلاغ بالواقعة للنجدة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات فى الحادث، وتم نقل الأم وطفلتها للمستشفى لتلقى العلاج.

وانتقلت النيابة لمعاينة الحفرة وأمرت بتشكيل لجنة من حى البساتين للوقوف على أسباب الحفرة كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك عقب معاينة الحفرة، كما أمرت بردم الحفرة بالبلوكات فورا، ووضع علامات استرشاديه فى الطريق تجنبا لوقوع أى حوادث أخرى.