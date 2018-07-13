إحالة 19 موظف بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق للتقصير فى أداء العمل

كتب فريق المحافظات

أحال العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقراقاص بالمنيا 19 موظف بالوحدة المحلية لقرية ابيوها للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.

قال رئيس المركز،إن هذا القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته ادارة التفتيش والمتابعة أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم احالة المتغيبيين للتحقيق.

وأضاف أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليقبالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول.

ومن جانب آخرتمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا من إزالة 36 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك النيل خلال حملة لإزالة التعديات بالمركز بقرى جزيرة التل والسعدات وعزبة الوجاك.

وقال المهندس على غلاب رئيس مركز ديرمواس فى بيان إنه تم إزالة 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بعزية الوجاك التابعة لمجلس قروى بنى حرام، كما تم إزالة 11 حالة تعدى على أملاك النيل بقرى جزيرة التل والسعدات، وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية وحماية النيل وقوات الأمن.

فيما قال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاي بالمنيا انه جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمركز ، كما تم إدراج عزبة طلعت حرب بتقسيم الأبراج بخطة توصيل الغاز الطبيعي .

وناشد رئيس المركز أهالي المنطقة بسرعة التعاقد مع شركة وادى النيل للغاز الطبيعي حتى يتسنى لها البدء في توصيل الخدمة للمنطقة وخاصة أن نسبة التعاقدات بالعزبة لم تتعدى 50 % وانه يلزم لوصول الغاز التعاقد مع العملاء بنسبة لا تقل عن 80 %.

ومن جانبها أعلنت دكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن المجلس أطلق مبادرة " بنت مصر" بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والتى تستهدف منح السيدات قروض لعمل مشروعات صغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المجلس بحضور سامح سمير مدير ادارة التنمية بالبنك الزراعي المصري وماجدة القاضي مدير عام البنك الزراعي المصري وعبد المنعم حامد فرحان مستشار منطقة ورئيس قطاع المنيا بالبنك والدكتور محي قطان مدير عام التسويق بالبنك الزراعي المصري وعدد من اعضاء المجلس و الرائدات الريفيات وممثلي منظمات ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

قالت مقررة الفرع ، ان المبادرة تأتي في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة ليعود عليها وعلي اسرتها بدخل ثابت، مشيرة الى ان المجلس سيعقد عدداً من اللقاءات التعريفية بالمبادرة للسيدات بالقرى لتقديم شرح حول مزايا المبادرة وكيفية تحقيق الاستفادة من هذه المبادرة.