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الجمعة، 13 يوليه 2018 10:44 م
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أيسلندا تأخذ مقعد الولايات المتحدة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:18 م
أيسلندا تأخذ مقعد الولايات المتحدة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى مجلس الأمن
(أ ف ب)
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تم انتخاب أيسلندا، اليوم الجمعة لشغل المنصب الذى فرغ فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بعد انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.

وفى تصويت فى الجمعية العامة، حصلت أيسلندا على 172 صوتا خلال عملية اقتراع سرية على المرشحين الذين تقترحهم مجموعات أقليمية لشغل المقعد.

ومثل الولايات المتحدة تعهدت أيسلندا بإصلاح المجلس الذى يضم 47 دولة ومقره جنيف والذى يراقب حقوق الإنسان فى العالم وله صلاحية بدء تحقيقات فى فظائع جماعية.

وقال وزير خارجية أيسلندا جودلوجور ثور ثوردارسون فى مقال نشر الأسبوع الماضى إن "الوقت حان لمعالجة عيوب المجلس" والتغلب على "انعدام التوازن" فى تركيزه على الإصلاح.

والشهر الماضى أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، انسحاب واشنطن من المجلس واصفة المجلس بأنه "حامى منتهكى حقوق الإنسان ومستنقع التحيز السياسي".

وانتقدت هايلى المجلس بشكل خاص بسبب تبنيه قرارات تنتقد إسرائيل، ومنذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وخفّضت مساهمتها فى موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت كذلك من اتفاق باريس للمناخ الذى تدعمه المنظمة الدولية.

 

       

 


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