أوركسترا جامعة المنيا يختتم دورته فى معهد إعداد القادة بحلوان

اختتم وفد فريق أوركسترا جامعة المنيا دورته بمعهد إعداد القادة بحلوان، والذي جاءت مشاركته تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 15 طالبا وطالبة من المتميزين في العزف، والغناء، والإيقاع من مختلف كليات جامعة المنيا.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك بها جامعة المنيا بفعاليات وأنشطة معهد إعداد القادة، حيث سبق للجامعة المشاركة في دورات إعداد القادة لمديري العموم والمشرفين والتي كانت في الفترة من 30 أبريل وحتي 3 مايو 2018م، والدورة التثقيفية الثانية المخصصة لطلبة الجامعات المصرية والتي شارك بها وفد من طلاب جامعة المنيا بـ 16 طالبا وطالبة خلال الفترة من 22- 26 يونيو الماضي، ليختتم اليوم وفد جامعة المنيا الدورة الثالثة له مع المعهد.