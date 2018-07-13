أهالى عزب قرية إبراهيم حسن بأولاد صقر بالشرقية يشكون انقطاع مياه الشرب

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى عزبة أبوسعد، التابعة لقرية إبراهيم حسن، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من تجاهل المسئولين بشركة مياه الشرب، لمطالبهم، وعدم وصول المياه إليهم منذ 45 يوم.

ويقول الحاج" محمد أبو سعد" من أهالي عزبة أبو سعد، أن ما يقرب من 15 ألف شخص من سكان عدد من العزب التابعة لقرية إبراهيم حسن، وقرية الفرايحة، وهي عزبة ذكي وعزبة ذكي محمود، وعزبة ذكي عطية، وغيرها من العزب من عدم وصول مياه الشرب إليهم.

وتابع" أبوسعد" أن الأهالي يحصلون علي مياه الشرب من خلال شرائها ب30 جنيهات للجركن الواحد سعة 20 لتر، و50 جنيه للخزان الواحد.

وأرجع عدد من الأهالي إلى ضعف مياه الشرب وعدم وصولها لمنازلهم، وهو سحب خط من محطة"هجير" الكائنة بين "فاقوس- والحسينية"، والمخصصة لتوصيل المياه للقرى المحرومة من مياه الشرب، حيث من المقرر توصيل الخط ليغذى قرى أخرى، مما تسبب فى ضعف مياه الشرب، وعدم وصولها لأهالى العزب التابعة لقريتى إبراهيم حسن، والفرايحة.

وناشد الأهالي محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، والقائمين على شركة مياه الشرب، بسرعة التدخل والعمل على توفير المياه، كما كانت قبل شهر رمضان، خاصة مع كثرة احتياجهم للمياه فى فصل الصيف، بسبب شدة حرار الجو.

من جانبه، أوضح أيمن عبد القادر رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، أن قرية "إبراهيم حسن" والعزب التابعة لها، تعانى من ضعف ضخ، بسبب عدم وجود مصادر للمياه، وليس انقطاعها بشكل دائم .