أمين عام الأمم المتحدة: مشاكل معقدة فى محادثات واشنطن وبيونج يانج

أ ش أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه ستكون هناك "مشكلات معقدة" فى المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووى، معربا فى الوقت ذاته عن اعتقاده بأن يفضى هذا الحوار إلى "حل إيجابي".

وأضاف جوتيريش - فقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن من مصلحة الأمم المتحدة أن "تدعم ذلك المسعى"، الذى يعد ضروريا من أجل السلم والأمن العالميين، موضحا أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ما زالت متاحة للمساعدة، بما فيها الوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وتابع : "العملية معقدة، وستكون هناك مفاوضات صعبة.. وأعتقد أنه ستكون هناك - حتما - بعض التقلبات على الطريق".

وأردف: نحتاج إلى المثابرة، ونطلب من جميع الدول فى المنطقة المساهمة فى تسهيل الأمر من أجل إبرام اتفاقات، حول نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية، على حد قوله.