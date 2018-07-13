أستراليا تعرب عن ارتياحها لتراجع عدد المهاجرين لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

سيدنى (أ ف ب)

أعربت الحكومة الاسترالية عن ارتياحها الجمعة، لتراجع عدد المهاجرين إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، وذلك نتيجة سياسة هجرة قاسية تقضى بقبول أفضل المرشحين فقط.

وصرح وزير الداخلية بيتر داتون أن عدد المهاجرين الذين تم استقبالهم بناء على تأشيرات دائمة تراجع بـ 20 ألفا فى 2017، ليبلغ 162 ألفا، وعلى غرار التأشيرات العائلية، تشهد التأشيرات الممنوحة إلى المهنيين المؤهلين، تراجعا.

وأضاف داتون أن هذا الرقم هو الأدنى منذ 10 سنوات، ويفسر بتشديد إجراءات التقييم.

وقال فى تصريح صحفى أدلى به فى بريزبين "نتأكد من أن الذين يأتون ليكونوا جزءا من عائلتنا الاسترالية، يصلون من أجل العمل، وليس العيش على حساب المساعدات الإجتماعية".

وتشكل الهجرة موضوعا حساسا فى استراليا حيث يقول البعض إنهم يخافون على وظائفهم ويجدون أن المدن شديدة الاكتظاظ.

ورحبت المعارضة العمالية بتراجع عدد المهاجرين، لكنها أعلنت أن على الحكومة القيام بمزيد من الخطوات فى سبيل مئات المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية وهم فى مراكز احتجاز فى جزر خارج حدود البلاد.