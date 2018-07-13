video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تعرب عن ارتياحها لتراجع عدد المهاجرين لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:00 م
أستراليا تعرب عن ارتياحها لتراجع عدد المهاجرين لأدنى مستوى منذ 10 سنوات رئيس وزراء أستراليا مالكوم تيرنبول
سيدنى (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعربت الحكومة الاسترالية عن ارتياحها الجمعة، لتراجع عدد المهاجرين إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، وذلك نتيجة سياسة هجرة قاسية تقضى بقبول أفضل المرشحين فقط.

وصرح وزير الداخلية بيتر داتون أن عدد المهاجرين الذين تم استقبالهم بناء على تأشيرات دائمة تراجع بـ 20 ألفا فى 2017، ليبلغ 162 ألفا، وعلى غرار التأشيرات العائلية، تشهد التأشيرات الممنوحة إلى المهنيين المؤهلين، تراجعا.

وأضاف داتون أن هذا الرقم هو الأدنى منذ 10 سنوات، ويفسر بتشديد إجراءات التقييم.

وقال فى تصريح صحفى أدلى به فى بريزبين "نتأكد من أن الذين يأتون ليكونوا جزءا من عائلتنا الاسترالية، يصلون من أجل العمل، وليس العيش على حساب المساعدات الإجتماعية".

وتشكل الهجرة موضوعا حساسا فى استراليا حيث يقول البعض إنهم يخافون على وظائفهم ويجدون أن المدن شديدة الاكتظاظ.

ورحبت المعارضة العمالية بتراجع عدد المهاجرين، لكنها أعلنت أن على الحكومة القيام بمزيد من الخطوات فى سبيل مئات المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية وهم فى مراكز احتجاز فى جزر خارج حدود البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تدعو أستراليا للتوقيع على مبادرة "الحزام والطريق"

استراليا: فرصة بنسبة 50% لحدوث ظاهرة النينيو العام الجارى

استراليا

اخبار استراليا

مهاجرين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة