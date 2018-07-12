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الخميس، 12 يوليه 2018 04:54 م
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وفد من "برنامج المنح الصغيرة" يزور الأقصر لتنفيذ مشروعات تنموية وبيئية

الخميس، 12 يوليه 2018 03:06 م
وفد من "برنامج المنح الصغيرة" يزور الأقصر لتنفيذ مشروعات تنموية وبيئية وفد من برنامج المنح الصغيرة يزور الأقصر لتنفيذ مشروعات تنموية وبيئية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بالأقصر، زيارة وفد من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى المدير الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة بمصر، لبحث آليات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والبيئية على أرض المحافظة بجانب محافظتى قنا والمنيا .

وكان فى استقبال الوفد أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن بالاقصر،  وشارك فى الوفد المهندس ياسر شريف استشارى استراتيجيات المنح الصغيرة، وخلال اللقاء أكد الاستاذ حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا نائبا عن المحافظ، على أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظات وبرنامج مشروعات المنح الصغيرة في العديد من المشروعات صديقة البيئة، مشيراً إلى الدور الإيجابى لعرض المقترحات والأفكار التى ستطرح خلال الجلسات التشاورية للبرنامج مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظات، من أجل الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، مضيفاً بأن البرنامج  لايدخر جهداً ليحقق البرنامج أقصى فائدة ممكنة لوضع الاستراتيجيات الجديدة لعمل مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المجتمعات .حضر اللقاء وكلاء الوزارة بالمحافظات الثلاث وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .

وفي كلمته رحب أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزاره التضامن بالأقصر، بالحضور من المحافظات المختلفه وأكد على العمل الجاد من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة، كما شدد علي أهمية عرض الأفكار البناءة والواعدة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع الاهتمام بدور الشباب والمرأة خلال وضع الخطوط الرئيسية لتنفيذ المشروعات التى ستطرح خلال المناقشات، ووجه الشكر للدكتور عماد عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة لإختياره لمحافظة الاقصر لعقد اللقاء بها ورحب بكل عمل تنموي يخدم محافظة الأقصر.

ومن جهته أشار الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، على أن البرنامج يقوم على فكرة الربط بين احتياجات المجتمع المحلى وتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وبحث موقف المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية، مضيفاً بأن البرنامج يدعم مشروعات البيئة وتدوير المخلفات الصلبة والنقل غير الألي واستخدام الطاقة الشمسية والتغير المناخي وغيرها من المشروعات صديقة البيئة، الجدير بالذكر أن برنامج المنح الصغيرة سوف يعمل علي ثلاث محافظات وهما الاقصر وقنا والمنيا .


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