وفاة نائب رئيس وزراء ايرانى سابق عن 86 عاما بعد فترة طويلة فى السجن

أ ف ب

توفي الخميس النائب السابق لرئيس الوزراء الايرانى عباس أمير-انتظام الذى امضى سنوات طويلة فى السجن بعد إدانته بالتجسس لحساب الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 86 عاما، بحسب وسائل الاعلام.

وامضى أمير-انتظام الذى يعتبر ليبراليا، عقودا فى السجن بعد إدانته بالتجسس والخيانة بعيد الثورة الاسلامية فى 1979. وقالت وكالة إرنا للانباء ان أمير-انتظام، الذى كان يعانى من مشاكل صحية، توفي عقب إصابته بـ"نوبة قلبية".

وذكرت وكالة فارس للانباء أنه كان فى منزله وقت وفاته. ولم يتضح متى خرج من السجن وتحت أية ظروف سمح له بالعودة إلى منزله.

وكانت جماعات حقوق الانسان تعتبر امير-انتظام السجين السياسى الذى امضى أطول فترة فى السجن فى ايرانا.