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الخميس، 12 يوليه 2018 06:21 م
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وصول 41 متهمًا بالاتجار فى الأعضاء البشرية لجلسة النطق بالحكم

الخميس، 12 يوليه 2018 04:39 م
وصول 41 متهمًا بالاتجار فى الأعضاء البشرية لجلسة النطق بالحكم محاكمة المتهمين فى قضية تجارة الأعضاء
كتب أمنية الموجى _ أحمد حسنى
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وصل منذ قليل، 41 طبيباً، إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لحضور جلسة النطق بالحكم  فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
 
يصدر القرار من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
 
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
 
وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
 
محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (1)
محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (1)

محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (2)
محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (2)

محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (3)
محاكمة المتهمين فى شبكة تجارة الأعضاء (3)

 


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