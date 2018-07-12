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وزير خارجية الإماراتى: الرياض القوية الواثقة هى التى نعول عليها

الخميس، 12 يوليه 2018 10:22 م
وزير خارجية الإماراتى: الرياض القوية الواثقة هى التى نعول عليها أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن الرياض قوية وواثقة فى خطاها ومتفائلة بقدرتها ومستقبلها وهى التى نعوِّل عليها.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"عشاء ولقاء مطوّل فى دار الحيّي مع صديق سعودى رجل أعمال، نقل في حديثه تفاؤل لا حدود له بمستقبل وطنه، جيل راسخ وآخر صاعد يرى فى رؤية الأمير محمد بن سلمان وإرادته بشائر الازدهار والتمكين والنهضة".

وأضاف:"ومن الإمارات نقولها بصوت عال، الرياض القوية الواثقة فى خطاها والمتفائلة بقدرتها ومستقبلها هي التى نعوِّل عليها، فأمننا واستقرارنا ونهضتنا يرتبط عضويا بنجاح السعودية، عميد الأسرة وكبيرها. متفائلون ونتطلع إلى الأمام بكل ثقة".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 


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