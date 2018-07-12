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الخميس، 12 يوليه 2018 04:48 م
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وزير الخارجية الأمريكى يعقد اجتماعا مصغرا فى بروكسل لمناقشة الأزمة السورية

الخميس، 12 يوليه 2018 01:48 م
وزير الخارجية الأمريكى يعقد اجتماعا مصغرا فى بروكسل لمناقشة الأزمة السورية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيشارك اليوم فى بروكسل فى اجتماع مصغر لمناقشة الأزمة السورية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن الوزارة قولها إنه من المقرر أن يلتقى بومبيو أيضا كلا من وزير خارجية السعودى عادل الجبير، ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قبل أن يعقد بعدها اجتماعا وزاريا للدول التى تشكل التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش(.


وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أن التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلسى (ناتو) لا يزال قويا للغاية، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم هائل اليوم، حيث وافقت جميع الدول على الإيفاء بالتزاماتها.


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