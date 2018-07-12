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الخميس، 12 يوليه 2018 06:23 م
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نيوزويك: التشجيع فى كرة القدم يعزز الهوية الوطنية

الخميس، 12 يوليه 2018 04:25 م
نيوزويك: التشجيع فى كرة القدم يعزز الهوية الوطنية كرة القدم - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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تتمتع لعبة كرة القدم بشعبية هائلة فى شتى أنحاء العالم، مما جعلها اللعبة الأولى التى أسرت قلوب المليارات فى كافة أرجاء الأرض، وبصرف النظر عما تسببه بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا من أحزان وأفراح لشعوب المنتخبات المشاركة، فأن التشجيع الرياضى المكثف يثير استجابات فسيولوجية سلبية وإيجابية لاسيما خلال حدث ذى شهرة عالمية مثل كأس العالم.

 

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن خبراء قولهم إن التشجيع مفيد للصحة، فالحماس والإحساس بالانتماء النابع من الإنضمام لفريق يعزز الرفاهية العقلية ويعطى معنى للحياة، بينما يمكن أن تؤدى مشاهدة المباريات إلى إطلاق هرمونات تسهل الروابط الاجتماعية.

 

وقالت سوزان وايتبورن، أستاذ المخ فى جامعة ماسوشستس، إنه فى كأس العالم على نحو خاص. وفى ظل تأثيره الواسع يكون أى منتخب بمثابة الدولة التى يمثلها، مما يعزز الهوية الوطنية لدى المشاهدين. وتوضح أنه لا يمكن المبالغة فى التعزيز العاطفى، وتشعر أن الهوية الوطنية يمكن أن تعزز حقا رفاهية الشخص بشكل عام.

 

لكن وايتبورن تقول إن المشجعين الذين يفرطون فى التشجيع يتعرضون لخطر "الاستثمار المفرط" عندما تتداخل تفضيلاتهم مع الحياة اليومية.. ففى بعض الأحيان، تحل هوية الفريق محل حكم الفرد فى ظاهرة تعرف باسم "إزالة الحساسيات" تسفر عن سلوكيات أكثر اندفاعية.

 

وتتابع قائلة: إنه أمر ممتع ومثير ومحفز لكن عندما تبدأ فى استنزاف علاقاتك وتجعلك غير قادر على العمل أو التركيز يكون الوقت قد حان للاستراحة. فالتشجيع يمكن أن يعزز هويتك لكن عندما يبدأ فى مزاحمة جوانب أخرى من الهوية، تبدأ فى تغيير الأمور.


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