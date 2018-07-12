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الخميس، 12 يوليه 2018 08:03 م
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منظمة خريجى الأزهر توجه قافلة لسيناء لتحصين الشباب ودعم جهود التنمية

الخميس، 12 يوليه 2018 07:01 م
منظمة خريجى الأزهر توجه قافلة لسيناء لتحصين الشباب ودعم جهود التنمية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على
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تعتزم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إطلاق قافلة دعوية وتوعوية وثقافية بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فى إطار دعم خطة الدولة لإعمار سيناء، ونشر صحيح الدين فى مواجهة إدعاءات الجماعات المتطرفة.
 
تتضمن القافلة عدة محاور رئيسية، أبرزها مناهضة الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وتوعية المواطنين بخطورته على مستقبل الأجيال، فضلاً عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة ونشر ثقافة التسامح.
 
وأكدت المنظمة فى بيان لها، أن مواجهة انتشار الأفكار الإرهابية والتطرف الدينى، لا يقل أهمية عن معركة تطهير سيناء، التى قامت فيها الدولة بجهد كبير للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وما حققته القوات المسلحة والشرطة من نجاحات ملموسة.
 
وتهدف القافلة إلى إزالة الآثار النفسية للإرهاب على المواطنين بشمال سيناء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والعمل على وحدة الصف بين شباب الوطن، وتنمية الشباب لتحقيق أقصى ارتقاء لقدراتهم العقلية والوجدانية والاجتماعية والروحية كأفراد ومواطنين مسئولين وكأعضاء فى مجتمعهم، بالإضافة إلى الدفع نحو الدمج المجتمعى للشباب وتوعية المواطنين بالتداعيات السلبية للفكر المتطرف.
 
وطالبت المنظمة فى ختام بيانها، بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدنى لبناء قدرات المواطن فى مكافحة التطرف والإرهاب‏، ‏ ومساندة خطة الدولة فى المشروعات القومية لدفع عجلة التنمية باعتبارها السلاح الفعال فى الحرب ضد الجماعات المتطرفة، فضلاً عن توجيه المشروعات والإستثمارات للقضاء على البطالة وتحسين الاقتصاد.

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