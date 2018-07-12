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منة الله العاشر مكرر على الشعبة أدبى: سجدت شكر لربنا وناوية أدخل إعلام

الخميس، 12 يوليه 2018 04:20 م
منة الله العاشر مكرر على الشعبة أدبى: سجدت شكر لربنا وناوية أدخل إعلام العاشر مكرر
كتبت منة الله يحيى
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قالت منة الله عبد الناصر محمد عبده، العاشر مكرر على الثانوية العامة الشعبة الأدبية من مدرسة "الدلجمون الثانوية" فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع: "سجدت شكر لربنا ومقدرتش أمسك دموعى لما عرفت النتيجة"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى هذا اليوم من زمان، وكانت دائماً ما تدعو الله طوال الوقت ليجعلها واحدة من ضمن أوائل الثانوية العامة.

 

وأشارت العاشر مكرر، إلى أنها كانت تحلم بكلية الإعلام، وكانت دائماً ما تخاف ألا يتحقق هذا الحلم، فكثيراً ما كان يطاردها شعور الإحباط ولكنها سرعان ما تتغلب عليه.

 

واستكملت منة الله كلامها بتقديم رسالة شكر إلى أهلها، الذين وقفوا بجانبها حتى تحقق حلم حياتها، وكانوا دائماً ما يطمئنوها ولا يشعرونها بالتوتر.

العاشر مكرر
العاشر مكرر

 

 

 

 

 

 

 


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