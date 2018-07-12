مقتل وإصابة 20 حوثيًا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال محافظة الضالع

(أ ش أ)

لقي 13 حوثيًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، إثر المواجهات التي خاضها الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية مع عناصر الميليشيات في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وقال مصدر يمني - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم شنته عناصر ميليشيات الحوثي على مواقع لقوات الشرعية في الأساس والحيافي بمنطقة يعيس شمال مريس بالضالع، مؤكدًا أن قوات الجيش أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق نجد القرين ومدرة وقاع الحيافي شمال مريس بمحافظة الضالع.