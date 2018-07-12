video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 20 حوثيًا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال محافظة الضالع

الخميس، 12 يوليه 2018 07:49 م
مقتل وإصابة 20 حوثيًا فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال محافظة الضالع الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

لقي 13 حوثيًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، إثر المواجهات التي خاضها الجيش اليمني بمساندة المقاومة الشعبية مع عناصر الميليشيات في جبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وقال مصدر يمني - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم شنته عناصر ميليشيات الحوثي على مواقع لقوات الشرعية في الأساس والحيافي بمنطقة يعيس شمال مريس بالضالع، مؤكدًا أن قوات الجيش أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق نجد القرين ومدرة وقاع الحيافي شمال مريس بمحافظة الضالع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر الثورة: دعم قطر لميليشيات الحوثيين فى اليمن يؤكد أن "الحمدين" تنظيم خائن

اليمن يحيط مجلس الأمن بتدخلات "حزب الله" ودعمه للحوثيين

اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان

مواجهات مع الجيش اليمنى

الجيش اليمنى

محافظة الضالع

اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة