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الخميس، 12 يوليه 2018 04:52 م
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"مصر للطيران" تنفى تعرض رحلتها رقم ms780 القادمة من لندن لعطل فنى فى الجو

الخميس، 12 يوليه 2018 03:58 م
"مصر للطيران" تنفى تعرض رحلتها رقم ms780 القادمة من لندن لعطل فنى فى الجو مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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نفت شركة مصر للطيران ما تردد بأحد المواقع الإخبارية اليوم الخميس، حول تعرض رحلتها رقم ms780 لعطل فنى فى الجو.
 
وقالت الشركة فى بيان صحفى، أنه أثناء عملية الدفع الخلفى لطائرة مصر للطيران رحلة رقم ms780  القادمة من مطار هيثرو إلى مطار القاهرة صباح اليوم الخيس، حدث عطل فنى بسيط على أرض مطار هيثرو، وليس كما ذُكر بالموقع أثناء الطيران، وبناء عليه قرر قائد الطائرة الرجوع إلى الموقع مرة أخرى وتم عمل الصيانة المطلوبة لإصلاح العطل الفنى، والذى استغرق حوالى نصف ساعة.
 
وأوضحت الشركة، أن اثنين من الركاب فقط تم إلغاء رحلتهم وإنزال حقائبهم بناء على طلبهم، وليس كما ذُكر بالخبر معظم ركاب الرحلة واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير ساعتين و20 دقيقة فقط وليس 4 ساعات تأخير.
 
وتهيب الشركة الوطنية لمصر للطيران بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة وعدم المبالغة والتهويل فى الأخبار الخاصة بها، والتأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية وخاصة ما يتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران لأن ذلك يسئ إلى صورتها أمام الرأى العام وعملائها الكرام، وخاصة أن الشركة تتبع أعلى معايير السلامة الجوية فى تشغيل رحلاتها.
 
ومن ناحية أخرى، قررت مصر للطيران اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقع الإلكترونية والصحفية محررة الخبر.
 

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