مصرع وإصابة 20 من الحوثيين فى معارك شمالى الضالع باليمن

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لقى 13 من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، خلال معارك مع الجيش اليمنى فى جبهة مريس شمالى محافظة الضالع.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية بجبهة مريس صدت هجوما قامت به مليشيا الحوثى على مواقع المقاومة فى الاساس والحيافى بمنطقة يعيس شمالى مريس.

وأكد أن الجيش اليمنى أجبر الحوثيين على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين فى مناطق نجد القرين وبيتى شرقى ومدرة وقاع الحيافى مما أجبر العديد من عناصر المليشيا على الفرار من المواقع أثناء القصف.