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الخميس، 12 يوليه 2018 04:50 م
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مسؤولة أمريكية: عرقلنا تمويلات إيرانية فى الإمارات للضغط على طهران

الخميس، 12 يوليه 2018 03:04 م
مسؤولة أمريكية: عرقلنا تمويلات إيرانية فى الإمارات للضغط على طهران ترامب وبن زايد
رويترز
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قالت مسؤولة أمريكية كبيرة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة نجحتا فى تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران فى الوقت الذى تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة.

وقالت سيجال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى".

وأضافت أنه جرى تفكيك الشبكة فى مايو، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالى الإماراتى لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران فى المنطقة.

وأبلغت الصحفيين أن الشبكة التى كان يديرها مسؤولون كبار فى البنك المركزى الإيرانى زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.

 


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