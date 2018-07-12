محافظ القاهرة يكرم 41 شابًا وعددا من المسئولين المشاركين فى مؤتمر الشباب

كرم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، 41 شابا من المشاركين فى مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، من طلاب المدارس والجامعات وبرلمان الشباب، ممن ساهموا فى تنفيذ المؤتمر بمختلف فعالياته.

كما كرم المحافظ، اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، وريهام عرام مدير عام إدارة التراث بمحافظة القاهرة، وخالد مصطفى مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، وطارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وكرم المحافظ الدكتورة هبة شاهين، مدير المركز الإعلامى بجامعة عين شمس، ومحمد عطيىة مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد سويلم مستشار وزير الشباب والرياضة، ومؤمن ممدوح رئيس برلمان الشباب.

من جانبه، قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه فى حالة فتح باب العمل التطوعى أمام الشباب، سيتم دعم ونشر الفكر المستنير الواعى، مشيراً إلى أن العمل التطوعى له فوائد كبرى فى تنمية الأوطان، وسيسهم فى رفع شأن مصر، خاصة أن هناك شباب تهوى العمل التطوعى.

كما تضمنت التوصيات أيضاً الاهتمام بالأسرة واعتبارها ركيزة البناء في المجتمع والعمل على تنميتها بما يسهم في قيامها بتربية النشء تربية نموذجية مستمدة من القيم الدينية والخلقية والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصرى، مع إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المدارس ونظم التعليم بها بما يسهم في تأصيل ثقافة المواطنة والتوكيد عليها وغرس قيم الإنتماء، وكل ما من شأنه إعلاء قيمة الوطن.

كما شملت التوصيات، ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب وكبار رجال الدولة والمفكرين والفنانين لسد الفجوة المعرفية عندهم وإعادة بناء العقل الجمعى للشباب، وإبراز النماذج المتميزة من علمائنا السابقين والحاليين مسلمين ومسيحيين، للشباب للاقتداء بهم، بالاضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمقاومة العنف والاضطهاد والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية فى المجتمع، وتقييمها من حين إلى آخر لتتوافق مع متغيرات العصر، مع ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لمعلمى مراحل ما قبل التعليم الجامعي بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجامعات لتأهيل المعلمين بالحوار الصحيح وفقا لأسس الوسطية فى الدين الإسلامي والمسيحى.

وأقيمت فعاليات المؤتمر خلال 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم، كما شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنجاء القاهرة.



