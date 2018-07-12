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الخميس، 12 يوليه 2018 08:03 م
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محافظ القاهرة يدعو لعقد منتدى القاهرة للشباب شهرياً

الخميس، 12 يوليه 2018 07:38 م
محافظ القاهرة يدعو لعقد منتدى القاهرة للشباب شهرياً عاطف عبد الحميد محافظ القاهره
كتب ماجد تمراز
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عن عزم المحافظة عقد " منتدى القاهرة للشباب " شهرياً و ذلك خلال الاحتفال بختام فاعليات مؤتمر معاً من أجل مصر بمقر ديوان عام المحافظة وبحضور نواب محافظ القاهرة و اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة و أمين عام المؤتمر.

وحضر المنتدى، د. طارق منصور وكيل كلية الآداب و مقرر المؤتمر و د. هبه شاهين مدير عضو الهيئة الوطنية للإعلام والمركز الإعلامي لجامعة عين شمس و مقرر المؤتمر و عدد من قيادات مديريتي الشباب و الرياضة، و التربية والتعليم.

 
 

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