محافظ القاهرة يدعو لعقد منتدى القاهرة للشباب شهرياً

كتب ماجد تمراز

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عن عزم المحافظة عقد " منتدى القاهرة للشباب " شهرياً و ذلك خلال الاحتفال بختام فاعليات مؤتمر معاً من أجل مصر بمقر ديوان عام المحافظة وبحضور نواب محافظ القاهرة و اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة و أمين عام المؤتمر.

وحضر المنتدى، د. طارق منصور وكيل كلية الآداب و مقرر المؤتمر و د. هبه شاهين مدير عضو الهيئة الوطنية للإعلام والمركز الإعلامي لجامعة عين شمس و مقرر المؤتمر و عدد من قيادات مديريتي الشباب و الرياضة، و التربية والتعليم.