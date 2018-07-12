محافظ القاهرة: عقد منتدى شهرى للشباب تستمر فعالياته يوما واحدا فقط

ماجد تمراز

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن عقد منتدى شهرى للشباب تحت عنوان "منتدى القاهرة للشباب"، سيتم خلاله مناقشة الموضوعات التى تم الاتفاق عليها فى ختام مؤتمر "معا من أجل مصر"، وتمتد فعاليات يوم واحد فقط، ومن المقرر عقده بقاعة الاجتماعات الكبرى بمحافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال الحفل الختامى لمؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، أنه سيتم عقد مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، مرة كل عام وتستمر لنشر الفكر التثقيفي والواعى بين الشباب.

وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه فى حال فتح باب العمل التطوعى أمام الشباب، سيتم دعم ونشر الفكر المستنير الواعى، مشيراً إلى أن العمل التطوعى له فوائد كبرى فى تنمية الأوطان، وسيسهم فى رفع شأن مصر، خاصة وأن هناك شباب تهوى العمل التطوعى.

كما تضمنت التوصيات أيضاً الاهتمام بالأسرة واعتبارها ركيزة البناء في المجتمع والعمل على تنميتها بما يسهم في قيامها بتربية النشء تربية نموذجية مستمدة من القيم الدينية والخلقية والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري مع إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المدارس ونظم التعليم بها بما يسهم في تأصيل ثقافة المواطنة والتوكيد عليها وغرس قيم الانتماء، وكل ما من شأنه إعلاء قيمة الوطن.

كما شملت التوصيات ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب وكبار رجال الدولة والمفكرين والفنانين لسد الفجوة المعرفية عندهم وإعادة بناء العقل الجمعي للشباب ، وإبراز النماذج المتميزة من علمائنا السابقين والحاليين مسلمين ومسيحيين، للشباب للاقتداء بهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمقاومة العنف والاضطهاد والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع، وتقييمها من حين إلى آخر لتتوافق مع متغيرات العصر مع ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة للسادة معلمي مراحل ما قبل التعليم الجامعي بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجامعات لتأهيل المعلمين بالحوار الصحيح وفقا لأسس الوسطية فى الدين الإسلامى والمسيحى.

وأقيمت فعاليات المؤتمر خلال 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم، كما شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنحاء القاهرة.