مجلس الأئمة الأسترالى يكلف المفتى الأسبق بتسيير الأعمال بعد وفاة العفيفى

كتب - إسماعيل رفعت

كلف مجلس الأئمة الفيدالى بأستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد المصرى الأصل، والذى كان يشغل منصب مفتى استراليا حتى مارس الماضى، بالقيام بأعمال المفتى لوفاة المفتى السابق الشيخ عبدالعظيم العفيفى أمس الأربعاء فى ظروف مرضية، وقد شيعت جنازته اليوم.

قال المجلس فى بيان له: "إن أبو محمد سيقوم بتسيير الأعمال حتى مارس المقبل لحين اجتماع المجلس واختيار المفتى المقبل، حيث إن المجلس هو الجهة المعنية بالشئون الدينية وتعيين المفتين والعلماء".

كان المجلس أعلن عن وفاة الشيخ عبد العظيم عبدالرحمن العفيفى، مفتى أستراليا، صباح أمس الأربعاء، بعد دخوله المستشفى.