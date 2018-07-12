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مجلس الأئمة الأسترالى يكلف المفتى الأسبق بتسيير الأعمال بعد وفاة العفيفى

الخميس، 12 يوليه 2018 06:34 م
مجلس الأئمة الأسترالى يكلف المفتى الأسبق بتسيير الأعمال بعد وفاة العفيفى مفتي استراليا الاسبق ابراهيم ابو محمد والسابق عبد العظيم العفيفى ويسارا خالد طالب رئيس الائمة
كتب - إسماعيل رفعت
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كلف مجلس الأئمة الفيدالى بأستراليا، الدكتور إبراهيم أبو محمد المصرى الأصل، والذى كان يشغل منصب مفتى استراليا حتى مارس الماضى، بالقيام بأعمال المفتى لوفاة المفتى السابق الشيخ عبدالعظيم العفيفى أمس الأربعاء فى ظروف مرضية، وقد شيعت جنازته اليوم.
 
قال المجلس فى بيان له: "إن أبو محمد سيقوم بتسيير الأعمال حتى مارس المقبل لحين اجتماع المجلس واختيار المفتى المقبل، حيث إن المجلس هو الجهة المعنية بالشئون الدينية وتعيين المفتين والعلماء".
 
كان المجلس أعلن عن وفاة الشيخ عبد العظيم عبدالرحمن العفيفى، مفتى أستراليا، صباح أمس الأربعاء، بعد دخوله المستشفى.

كان "العفيفى"، المصرى الأصل، قد شغل منصب رئاسة مجلس الأئمة لدورتى عمل، حيث كان يسبقه فى الإفتاء الدكتور إبراهيم أبو محمد المفتى الأسبق وهو مصرى الأصل.

البيان
البيان
28700970_2024940327794892_5345952051579947562_oمجلس الائمة الفيدرالى يتوسطه مفتي استراليا ابراهيم ابو محمد وعبدالعظيم العفيفى
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مفتي استراليا الاسبق ابراهيم ابو محمد والسابق عبد العظيم العفيفى ويسارا خالد طالب رئيس الائمة

 


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مجلس الائمة الفيدرالى

ابراهيم ابو محمد

مفتى استراليا




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