لو ابنك طالب ثانوية عامة.. 10 نصائح مهمة لتشعره بالسعادة بعد ظهور النتيجة

كتبت أمل علام

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، قد يصاب بعض الطلبة بالإحباط إذا لم يرضوا بالنتيجة التى حصلوا عليها، أو فشلوا فى تحقيق أهدافهم، وعدم دخول الكليات التى يرغبون فيها، لذلك قد يلجأ البعض للانتحار، أو البكاء، أو الاكتئاب نتيجة لوم الأب أو الأم له.

ويقدم الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، مستشار الطب النفسى وعلاج الإدمان، والرئيس السابق للاتحاد العالمى للصحة النفسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" 10 نصائح مهمة لطالب الثانوية العامة ولأولياء الامور بعد ظهور النتيجة لعدم التعرض للاكتئاب أو الانتحار تعرف عليها:

أولاً: احتفل بنجاح ابنك طالب الثانوية العامة على نجاحه، واجعله يعلم أن النجاح هو الأساس، وأى طريق يسلكه سيصل إلى أعلى المراتب لتحقيق أهداف وليس أحلام.

ثانيًا: قدم جائزة اليوم فورًا لابنك أو بنتك بعد ناجحهما فى الثانوية العامة، واخرج إلى الحدائق وكورنيش النيل، أو أى مكان تختاره معه للترفيه عنه.

ثالثًا: اجعله يمارس الرياضة، لأن الرياضة تبنى الفكر والعقل والجسد وتحميه من الاكتئاب.

رابعًا: انتقاد الأسرة الشديد على ما حصل عليه من شهادات هو أول خطوة تؤدى إلى انعدام الحافز على استمرار الحياة، وفجأة قد يرتكب جريمة الانتحار فى حق نفسه.

خامسًا: أبناؤنا أكثر ذكاء منا بكثير، والمستقبل متغير، وآفاق النجاح متغيرة فلا تجعل أحلام الماضى لدى الأسرة تسيطر على أحلام الغد.

سادسًا: دعه يضع أفكاره فى الاختيارات بعد الثانوية العامة، ولا تجبره، والنصيحة تكون مرة واحدة، لأن كثيرًا من الطلاب يتم إجبارهم على اختيار شىء لا يفضلونه ما يجعلهم يرسبون ويصابون بالإحباط.

سابعًا: علم ابنك أن اختيار الله للإنسان خير من اختيار الإنسان لنفسه، فاجعله يرضى بما قسمه الله له.

ثامنًا: اجعله يعمل فى الإجازات، باعتباره هو السبيل لتحقيق الذات، واتساع دائرة الفكر، لأن الفراغ دائمًا يجعل الأبناء حالمين، ولا يستطيعون تحقيق تلك الأحلام.

تاسعًا: اجعله يشارك فى المعارض الكبرى لكى يجعله يعرف الجديد فى جميع المجالات.

عاشرًا: شجع ابنك على تعلم كل برامج الكمبيوتر الحديثة لتنمية قدراته العقلية، لأن كثيرًا من الأسر انقطع علاقتها بالحياة الحديثة، وأصبحوا سجناء للمسلسلات الهابطة والتى لا تجدى نفعا.

ويقدم رسالة للطالب قائلاً: أيها الطالب ألف مبروك على نجاحك، وأود أن أبلغك رسالة سرية، وهى أن كل من ينجح فى امتحان ما فإنه قادر على النجاح فى أى اتجاه، أو أى تخصص، فلا تحزن، ولكن انظر إلى المستقبل بأمل وتفاءل، وانظر كم رئيس دولة كان مهندسًا أو طبيبًا، فالإنسان الناجح يستطيع النجاح فى أى اتجاه، وهناك من لم يكمل دراسته واستطاع أن ينجح ويكون ثروة كبرى.

وأضاف أن "بلجيتس" هو شاب قرر أن يبدع فأخرج أكبر برنامج كمبيوتر على وجه الأرض تشعبت منه كل الشركات الناجحة، لذلك عليك أن تفرح بأنك قادر على النجاح، وكل ما نتعلمه فى حياتنا يهدف إلى شىء واحد، وهو كيف نتعلم أن نبحث ونستمر فى الدراسة والعلم.