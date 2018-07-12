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للشعبة العلمية.. تعرف على كليات تقبل طلاب المرحلة الأولى

الخميس، 12 يوليه 2018 05:46 م
للشعبة العلمية.. تعرف على كليات تقبل طلاب المرحلة الأولى طلبة الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق بالشعبة العلمية، وجاءت كالتالى:

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس

طب المنصورة

طب شبين الكوم جامعة المنوفية

طب كفر الشيخ

طب الزقازيق

طب طنطا

طب الإسكندرية

طب سوهاج

كلية الطب بقنا

طب المنيا

كلية طب أسوان

طب بورسعيد

طب بنها

طب الإسماعيلية ج قناة السويس

طب بنى سويف

طب القاهرة

طب الفيوم

طب أسيوط

طب عين شمس

طب وجراحة الفم والأسنان ج الزقازيق

طب حلوان

طب أسنان طنطا

طب أسنان المنصورة

طب أسنان الإسكندرية

طب أسنان القاهرة

طب أسنان عين شمس

طب أسنان جنوب الوادى

طب أسنان كفر الشيخ

طب أسنان الإسماعيلية ج قناة السويس

كلية طب الأسنان ج بنى سويف

كلية طب الأسنان جامعة أسيوط

كلية طب أسنان الفيوم

طب الأسنان المنيا

كلية الصيدلة ج جنوب الوادى

كلية الصيدلة ج المنوفية

كلية الصيدلة ج السادات

صيدلة الفيوم

صيدلة سوهاج

صيدلة المنصورة

صيدلة طنطا

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ

صيدلة المنيا

صيدلة الزقازيق

صيدلة عين شمس

كلية الصيدلة جامعة دمنهور

صيدلة القاهرة

صيدلة بورسعيد

صيدلة أسيوط

صيدلة الإسماعيلية ج قناة السويس

صيدلة بنى سويف

صيدلة الإسكندرية

صيدلة حلوان

علاج طبيعى القاهرة

كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف

علاج طبيعى ج كفر الشيخ

علاج طبيعى قنا

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية

كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

كلية الطب البيطرى المنوفية

علوم البترول والتعدين بمطروح

طب بيطرى بنى سويف

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان

طب بيطرى كفر الشيخ

طب بيطرى المنصورة

طب بيطرى المنيا

طب بيطرى سوهاج

كلية الألسن كفر الشيخ

هندسة القاهرة

هندسة بنى سويف

هندسة المنصورة

هندسة الإسماعيلية

هندسة عين شمس

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية

هندسة سوهاج

هندسة الزقازيق

هندسة طنطا

هندسة قنا

هندسة الإسكندرية

هندسة بورسعيد

هندسة شبرا بنها

هندسة كفر الشيخ

كلية هندسة بنها

هندسة حلوان

هندسة المطرية جامعة حلوان

هندسة أسوان

هندسة الفيوم

 

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