كيف أصلح الرئيس مسار المنظومة الصحية فى 6 إجراءات بتكلفة 18.2 مليار جنيه؟

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الإصلاحات الصحية التى تستهدف تصحيح مسار المنظومة الطبية بتكلفة 18.2 مليار جنيه.
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول الـ 8 مشروعات التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير منظومة الصحة.
1- إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بمحافظة بورسعيد.
2- دعم منظومة القضاء على فيرس سى بتكلفة 5.6 مليار جنيه.
3- تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات خلال العام بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
4- تنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بإجمالى 6.1 مليار جنيه.
5- انهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور بتكلفة مليار جنيه .
6- تأمين الأحتاطى الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بــ 1.2 مليار جنيه.
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