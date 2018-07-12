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كيف أصلح الرئيس مسار المنظومة الصحية فى 6 إجراءات بتكلفة 18.2 مليار جنيه؟

الخميس، 12 يوليه 2018 02:56 م
كيف أصلح الرئيس مسار المنظومة الصحية فى 6 إجراءات بتكلفة 18.2 مليار جنيه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب وليد عبد السلام
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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الإصلاحات الصحية التى تستهدف تصحيح مسار المنظومة الطبية بتكلفة 18.2 مليار جنيه.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول الـ 8 مشروعات التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير منظومة الصحة.

1- إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بمحافظة بورسعيد.

2- دعم منظومة القضاء على فيرس سى بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

3- تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات خلال العام بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

4- تنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بإجمالى 6.1 مليار جنيه.

5- انهاء قوائم انتظار علاج المرضى  خلال 6 شهور بتكلفة مليار جنيه . 

6- تأمين الأحتاطى الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بــ 1.2 مليار جنيه.


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الصحة

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التامين الصحى الشامل




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