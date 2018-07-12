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الخميس، 12 يوليه 2018 08:06 م
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فيديو.. تفاصيل ضبط مرتكب واقعة سرقة 19 جهاز لاب توب من شركة للاتصالات

الخميس، 12 يوليه 2018 06:17 م
فيديو.. تفاصيل ضبط مرتكب واقعة سرقة 19 جهاز لاب توب من شركة للاتصالات مرتكب سرقة 19 لاب توب
كتب تامر البطريقي - دينا الحسيني
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ورد بلاغ لقسم شرطة كرداسة من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الاتصالات الكائنة بالقرية الذكية، يفيد سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ، وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة، إذ استأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة، واستولى على المسروقات، وفر هاربا.

وأضاف "مرتكب الواقعة" أنه قام  بتصريف المسروقات لدى" محمود .ع .م" 20 عاما، عامل،  ومقيم بمنطقة الحوامدية ، محافظة الجيزة، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب"، وأقر بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة.


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