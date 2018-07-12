فيديو.. إحباط محاولة سيدة تهريب شحنة كبتاجون للخارج

كتب محمود عبد الراضي

لجأت سيدة لحيل ماكرة لتهريب المخدرات للخارج، حيث جهزت شحنة من الكبتاجون داخل تجاويف سرية بصناديق خشبية لتهريبها للخارج، إلا أنه تم ضبطها.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سيدة مقيمة بمصر القديمة بالقاهرة قامت بإعداد شحنة من العقاقير المخدرة أخفتها بتجاويف سرية داخل صناديق خشبية لتصديرها لإحدى الدول العربية من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير مقرها بباب الشعرية بالقاهرة وذلك دون علم الشركة أو العاملين بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الشركة لإنهاء إجراءات تصدير الشحنة، وبتفتيش الشحنة تم ضبط 36500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهتها اعترفت بمحاولتها تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة لخارج البلاد لأحد عملائها.