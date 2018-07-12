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ضبط 146قطعة سلاح نارى و134 متهما

الخميس، 12 يوليه 2018 03:38 م
ضبط 146قطعة سلاح نارى و134 متهما أسلحة - أرشيفية
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة من ضبط " 146 قطعة سلاح نارى ، 328 طلقة مختلفة الأعيرة ، 10 خزينة متنوعة بحوزة 134 متهما"، ضمت "18 بندقية آلية ، 32 بندقية خرطوش، و13 طبنجة، 83 فرد محلى، 328 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة " الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


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