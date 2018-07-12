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الخميس، 12 يوليه 2018 04:38 م
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ضبط مسجون هارب من أبوزعبل فى أحداث يناير 2011

الخميس، 12 يوليه 2018 03:46 م
ضبط مسجون هارب من أبوزعبل فى أحداث يناير 2011 مسجون هارب من سجن ابو زعبل في يناير 2011
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط المسجون الهارب "خالد . ع . م  مواليد 1966 عاطل  مقيم بالجيزة "وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وسبق إتهامه فى 3 قضايا مخدرات، و هارب من سجن ليمان أبوزعبل خلال يناير 2011 على ذمة قضية "مخدرات "، محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والتى تقوم بترويع المواطنين والهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية.


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